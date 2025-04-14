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        TIR'a çarpan aracın yaralanan sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı; o anlar kamerada

        BURSA'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:20
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        TIR'a çarpan aracın yaralanan sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı; o anlar kamerada
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        BURSA'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza ve sonrasında sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Çevredekiler, kazada yaralanan sürücünün yardımına koştu. Bu sırada sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza ve sonrasında yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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