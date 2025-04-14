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        Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyon üstü vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:40
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        Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyon üstü vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        aza, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet T.’nin (34) kullandığı 16 BEK 076 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Sercan D. (25) yönetimindeki kamyon üstü vince yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Mehmet T., yaralandı. Mehmet T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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