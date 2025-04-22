Sokakta darbedilen kişiyi gören genç kızın saldırganlara tepkisi kamerada

Olay, sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 3 şüpheli, sokakta karşılaştıkları kişiyi darbetti. Bağrışları duyan genç bir kız, şüphelilerin yanına gidip kavgayı ayırdı ve ardından tepki gösterdi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, sokakta darbedilen kişiyi gören genç kız, olayı sonlandırıp, saldırganlara da tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.