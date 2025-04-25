Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö. (29) ile 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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