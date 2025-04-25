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        Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:35
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        Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö. (29) ile 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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