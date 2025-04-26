Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        1923 Mustafakemalpaşaspor - Aliağa Futbol: 1-5

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe StadyumuHAKEMLER: Berkan Çetin, Burak Menteşe, Ömer Okumuş1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Berkehan Biçer (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1923 Mustafakemalpaşaspor - Aliağa Futbol: 1-5
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Berkan Çetin, Burak Menteşe, Ömer Okumuş

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Berkehan Biçer (Dk. 73 Berat Dadak), Ömer Şahbaş, Mehmet Bağlı (Dk. 75 Azat Çakar), Doğanay Kılıç, Ökkeş Karaoğlu, Erdal Kaya (Dk. 46 Furkan Özdemir), Muhammed Emin Bektaş, Erkan Şentürk, İbrahim Demir (Dk. 66 Mehmet Can Gülerer), Talha Yünkuş

        ALİAĞA FUTBOL: Ahmet Pekgöz, Kerem Paykoç, Adnan Demir, Hakan Demir (Dk. 70 Yiğit Bayındır), Muhammed Şahingöz, Mustafa Saymak (Dk. 81 Malik Karaahmet), Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Dk. 81 Mehmet Uysal), Hasan Çelik (Dk. 70 Berk Ali Nizam), Eray Akar (Dk. 43 Yusuf Erdem), Mehmet Fuat Gölbaşı

        SARI KARTLAR: Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (1923 Mustafakemalpaşaspor), Berke Bıyık, Hakan Demir, Oğuzhan Yıldırım (Aliağa Futbol A.Ş.)

        KIRMIZI KART: Berkehan Biçer (1923 Mustafakemalpaşaspor)

        GOLLER: Dk. 4 Muhammed Emin Bektaş (1923 Mustafakemalpaşaspor), Dk. 26 Mustafa Saymak, Dk. 39 Berke Bıyık, Dk. 59 Berke Bıyık, Dk. 80 Berk Ali Nizam, Dk. 83 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol A.Ş.)

        3'üncü Lig 30'uncu hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği Aliağa Futbol'a 5-1 mağlup oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor ile Pazarspor arasında oynanan karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından Aliağa Futbol, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2'nci Lig’e yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde rahvan at yarışları ya...
        Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde rahvan at yarışları ya...
        Marmarabirlik bu yıl 7,5 milyar lira net ciro hedefliyor
        Marmarabirlik bu yıl 7,5 milyar lira net ciro hedefliyor
        Bursa'da öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Bursa'da öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Bursa'da bir evin bahçe duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da bir evin bahçe duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonuna 4 tutuklama
        Bursa'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonuna 4 tutuklama