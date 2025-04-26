1923 Mustafakemalpaşaspor - Aliağa Futbol: 1-5
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe StadyumuHAKEMLER: Berkan Çetin, Burak Menteşe, Ömer Okumuş1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Berkehan Biçer (Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Berkan Çetin, Burak Menteşe, Ömer Okumuş
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Berkehan Biçer (Dk. 73 Berat Dadak), Ömer Şahbaş, Mehmet Bağlı (Dk. 75 Azat Çakar), Doğanay Kılıç, Ökkeş Karaoğlu, Erdal Kaya (Dk. 46 Furkan Özdemir), Muhammed Emin Bektaş, Erkan Şentürk, İbrahim Demir (Dk. 66 Mehmet Can Gülerer), Talha Yünkuş
ALİAĞA FUTBOL: Ahmet Pekgöz, Kerem Paykoç, Adnan Demir, Hakan Demir (Dk. 70 Yiğit Bayındır), Muhammed Şahingöz, Mustafa Saymak (Dk. 81 Malik Karaahmet), Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Dk. 81 Mehmet Uysal), Hasan Çelik (Dk. 70 Berk Ali Nizam), Eray Akar (Dk. 43 Yusuf Erdem), Mehmet Fuat Gölbaşı
SARI KARTLAR: Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (1923 Mustafakemalpaşaspor), Berke Bıyık, Hakan Demir, Oğuzhan Yıldırım (Aliağa Futbol A.Ş.)
KIRMIZI KART: Berkehan Biçer (1923 Mustafakemalpaşaspor)
GOLLER: Dk. 4 Muhammed Emin Bektaş (1923 Mustafakemalpaşaspor), Dk. 26 Mustafa Saymak, Dk. 39 Berke Bıyık, Dk. 59 Berke Bıyık, Dk. 80 Berk Ali Nizam, Dk. 83 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol A.Ş.)
3'üncü Lig 30'uncu hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği Aliağa Futbol'a 5-1 mağlup oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor ile Pazarspor arasında oynanan karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından Aliağa Futbol, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2'nci Lig’e yükseldi.
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