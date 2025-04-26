1923 Mustafakemalpaşaspor - Aliağa Futbol: 1-5

3'üncü Lig 30'uncu hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği Aliağa Futbol'a 5-1 mağlup oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor ile Pazarspor arasında oynanan karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından Aliağa Futbol, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2'nci Lig’e yükseldi.

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