Savcı, eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' yapan komşusunu öldüren sanık için tahrik indirimi istedi

BURSA'da eşini taciz edip, çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü Esat Çelik’i (47) zeytinlikte oğluna ait av tüfeği ile 6 el ateş ederek öldüren Ramazan Zıh’ın (48) yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada tutuklu sanık, Esat Çelik'in, eşi N.Z.'nin (41) sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını söyledi. Mütalaa veren savcı, Zıh'ın haksız tahrik hükümleri uygulanarak 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay, 10 Eylül 2024’te Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh, eşi N.Z.'yi taciz edip, uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik ile zeytinlikte karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Zıh, oğluna ait ruhsatlı tüfek ile Çelik'e 6 el ateş açtı. Esat Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan Zıh'ın ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

'SAPKIN DÜŞÜNCELERİNE BENİ VE AİLEMİ ALET ETMEK İSTEDİ' Jandarmadaki ifadesinde, aynı mahallede yaşadıkları Esat Çelik'in, 2019 yılından beri eşini mesajla taciz ettiğini öne sürüp, suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ramazan Zıh, "Bu kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduk. Tutuklanmadı. Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde, istemeyerek ölümüne neden oldum. Psikolojik sorunları olan Çelik'in amacı, sapkın düşüncelerine beni ve ailemi alet etmekti" dedi. 'EŞİM HAKKINDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU' Çelik'in, eşi N.Z.'nin sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını iddia eden Zıh, "Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Aile birliğimiz bozuldu. Esat Kılıç, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait fotoğraf ve videoları atarak bizi tehdit etti" diye konuştu.

‘AMACIM KORKUTMAKTI’ 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ramazan Zıh’ın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Zıh, Esat Çelik’in eşi Ruhiye Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık, maktulün eşini rahatsız ettiğini 4-5 sene önce anladığını, bir gün de eşini telefonla aradığını gördüğünü söyleyerek, “Esat, ailemi taciz edip küfürler ediyordu. Oğlumun cep telefonuna, karımın özel fotoğraflarını yolladı. Kendisinden şikayetçi oldum. Tehdit ve küfürlerine devam edince, konuşmak için yanına gittim. Bana da hakaret edince, yanımda bulunan tüfekle kendisine ateş ettim. Bizde, domuz ve çakal saldırısına karşı herkeste tüfek bulunur. Ben de o yüzden tüfeği yanımda taşıyordum. Amacım korkutmaktı” ifadelerini kullandı. SANIĞIN EŞİNİN TELEFONU MAKTULÜN ADINA KAYITLI ÇIKTI Mahkeme başkanının, yapılan incelemede eşinin hattının maktulün adına kayıtlı olduğunu ve aralarında arama tespit edildiğini söylemesi üzerine Ramazan Zıh, “Oğlumun telefonuna eşimin fotoğrafı gelince sordum, ‘Zorla oldu, beni kandırdı’ dedi. Ben daha önce Çelik’e, ‘Karımla ilişkin varsa söyle’ dedim. Olay günü de ayağa kalkınca mermi ona geldi. Beni tahrik etti, artık bıkmıştım” dedi.