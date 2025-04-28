Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Savcı, eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' yapan komşusunu öldüren sanık için tahrik indirimi istedi

        BURSA'da eşini taciz edip, çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü Esat Çelik'i (47) zeytinlikte oğluna ait av tüfeği ile 6 el ateş ederek öldüren Ramazan Zıh'ın (48) yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savcı, eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' yapan komşusunu öldüren sanık için tahrik indirimi istedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da eşini taciz edip, çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü Esat Çelik’i (47) zeytinlikte oğluna ait av tüfeği ile 6 el ateş ederek öldüren Ramazan Zıh’ın (48) yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada tutuklu sanık, Esat Çelik'in, eşi N.Z.'nin (41) sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını söyledi. Mütalaa veren savcı, Zıh'ın haksız tahrik hükümleri uygulanarak 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Olay, 10 Eylül 2024’te Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh, eşi N.Z.'yi taciz edip, uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik ile zeytinlikte karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Zıh, oğluna ait ruhsatlı tüfek ile Çelik'e 6 el ateş açtı. Esat Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan Zıh'ın ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

        'SAPKIN DÜŞÜNCELERİNE BENİ VE AİLEMİ ALET ETMEK İSTEDİ'

        Jandarmadaki ifadesinde, aynı mahallede yaşadıkları Esat Çelik'in, 2019 yılından beri eşini mesajla taciz ettiğini öne sürüp, suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ramazan Zıh, "Bu kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduk. Tutuklanmadı. Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde, istemeyerek ölümüne neden oldum. Psikolojik sorunları olan Çelik'in amacı, sapkın düşüncelerine beni ve ailemi alet etmekti" dedi.

        'EŞİM HAKKINDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU'

        Çelik'in, eşi N.Z.'nin sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını iddia eden Zıh, "Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Aile birliğimiz bozuldu. Esat Kılıç, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait fotoğraf ve videoları atarak bizi tehdit etti" diye konuştu.

        ‘AMACIM KORKUTMAKTI’

        'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ramazan Zıh’ın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Zıh, Esat Çelik’in eşi Ruhiye Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık, maktulün eşini rahatsız ettiğini 4-5 sene önce anladığını, bir gün de eşini telefonla aradığını gördüğünü söyleyerek, “Esat, ailemi taciz edip küfürler ediyordu. Oğlumun cep telefonuna, karımın özel fotoğraflarını yolladı. Kendisinden şikayetçi oldum. Tehdit ve küfürlerine devam edince, konuşmak için yanına gittim. Bana da hakaret edince, yanımda bulunan tüfekle kendisine ateş ettim. Bizde, domuz ve çakal saldırısına karşı herkeste tüfek bulunur. Ben de o yüzden tüfeği yanımda taşıyordum. Amacım korkutmaktı” ifadelerini kullandı.

        SANIĞIN EŞİNİN TELEFONU MAKTULÜN ADINA KAYITLI ÇIKTI

        Mahkeme başkanının, yapılan incelemede eşinin hattının maktulün adına kayıtlı olduğunu ve aralarında arama tespit edildiğini söylemesi üzerine Ramazan Zıh, “Oğlumun telefonuna eşimin fotoğrafı gelince sordum, ‘Zorla oldu, beni kandırdı’ dedi. Ben daha önce Çelik’e, ‘Karımla ilişkin varsa söyle’ dedim. Olay günü de ayağa kalkınca mermi ona geldi. Beni tahrik etti, artık bıkmıştım” dedi.

        Maktulün eşi Ruhiye Çelik de eşinin ilişkisini öğrendiğini ancak onun bunu sürekli inkar ettiğini belirterek, “Eşim haklı değildi, ama bu sonu hak etmedi” diye konuştu.

        ‘OĞLUMU VE KOCAMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU’

        Tanık olarak dinlenen Zıh’ın eşi N.Z. ise Çelik’in kendisini uzun süre rahatsız ettiğini ve karşısına çıkıp, laf attığını söyleyerek, “Ben bununla başa çıkamıyordum artık. Servisten indiğim yerde bekliyordu. Silah gösterip, oğlumu, kocamı öldüreceğini söylüyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım” ifadelerini kullandı.

        Duruşmada mütalaa veren savcı, Ramazan Zıh'ın haksız tahrik hükümleri uygulanarak 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını isterken, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti

        Benzer Haberler

        Bursa'da yılın ilk çeyreğinde üretilen her 10 otomobilden 6'sı yurt dışına...
        Bursa'da yılın ilk çeyreğinde üretilen her 10 otomobilden 6'sı yurt dışına...
        Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi
        Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi
        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
        TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
        TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0