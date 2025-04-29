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        2'nci kat penceresinden düşen Azra yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Azra E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:25
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        2'nci kat penceresinden düşen Azra yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Azra E. yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi 17’nci Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Ailesi mutfakta olduğu sırada, oyun oynadığı odanın açık bulunan penceresine tırmanan Azra E., dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü. 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan çocuğun ağlama sesini duyan ailesi sokağa koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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