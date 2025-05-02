İşçi servisi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, kırsal Gündüzlü Mahallesi yolunda meydana geldi. Su fabrikası işçilerini taşıyan Ali C. (48) yönetimindeki 16 BOY 458 plakalı servis minibüsü, ilçe merkezine doğru giderken karşı yönden gelen Adem Ş.'nin (26) kullandığı 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile servis minibüsündeki işçiler Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. (30) ve Cengiz A. (60), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı.

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