İstinat duvarını aşıp, otomobilin üstüne düşen otobüsün şoförü 55 gün sonra öldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşıp, 10 metreden park halindeki otomobilin üstüne düşen özel halk otobüsünün şoförü Yusuf Tatlıdede (31), 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşıp, 10 metreden park halindeki otomobilin üstüne düşen özel halk otobüsünün şoförü Yusuf Tatlıdede (31), 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 12 Mart’ta saat 11.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi’ndeki TOKİ 3. Etap Konutları'nda meydana geldi. Yusuf Tatlıdede’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, yol kenarındaki istinat duvarını aştı. 10 metre yükseklikten park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üstüne düşen otobüsün şoförü, ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Tatlıdede, kazadan 55 gün sonra hayatını kaybetti.
Tatlıdede’nin nişanlı olduğu ve haziran ayında evleneceği öğrenildi.
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