Minibüs, park halindeki otomobile çarptı: 8 yaralı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut D. (31) idaresindeki minibüs, Mustafakemalpaşa istikametine seyir halindeyken, emniyet şeridinde park halindeki Kaptan A.'ya (58) ait otomobile arkadan çarptı. Minibüsteki yolculardan Ceylan B. (33), Ayşe M. (29), Melek Ç. (36), Nurcan D. (48), Veliye B. (32), Gülşah İ. (34), Gülümser K. (43) ve Hasret Y. (27) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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