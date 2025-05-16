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        Minibüs, park halindeki otomobile çarptı: 8 yaralı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:46
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        Minibüs, park halindeki otomobile çarptı: 8 yaralı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut D. (31) idaresindeki minibüs, Mustafakemalpaşa istikametine seyir halindeyken, emniyet şeridinde park halindeki Kaptan A.'ya (58) ait otomobile arkadan çarptı. Minibüsteki yolculardan Ceylan B. (33), Ayşe M. (29), Melek Ç. (36), Nurcan D. (48), Veliye B. (32), Gülşah İ. (34), Gülümser K. (43) ve Hasret Y. (27) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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