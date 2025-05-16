Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden siyah çelenkli tepki

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde hayvan barınağında sahipsiz köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddiaları sonrası çok sayıda hayvansever, bugün, belediye binası önüne gelerek 'Kanlı ellerinizi hayvanlardan çekin' yazılı siyah çelenk bırakıp, tepki gösterdi.

Bursa'da geçen hafta çarşamba akşamı, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağında, kedi ve köpeklerin uyutulduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda, uyutulan hayvanların poşetlere konularak Hamitler Mahallesi’ndeki kent çöplüğüne götürüldüğü öne sürüldü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine, çok sayıda hayvansever, çarşamba akşamı Osmangazi Belediyesi'ne ait hayvan barınağına giderek sabaha kadar bekledi.

ÇEKİM TARİHİ BELLİ DEĞİL

Şikayet ve paylaşımlar üzerine, gece saatlerinde barınağa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim, yaptığı incelemede çekim tarihi belirlenemeyen videoların barınağın karantina bölümünde kaydedildiğini ve barınakta, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin raporlandığını; tüm belgelerin düzenli tutulduğunu ifade etti. Hayvanseverlerin tepkilerinin dün de devam etmesi sonrası Osmangazi Belediyesi, görüntülerin çekildiği öne sürülen hayvan barınağının müdürü olan Kadir Özdemir'i görevden aldı.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri ise videoyu çeken kişilerin, yakın zamanda belediye tarafından görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarılan personeller olduğunu ve bu kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığını bildirdi. ‘BU BİR KATLİAM’ Bugün saat 14.00 sıralarında belediye binası önüne gelen yaklaşık 300 hayvansever, yanlarında getirdikleri, 'Ellerinizi hayvanlardan çekin' yazılı siyah çelengi belediye binası önüne bıraktı. Burada açıklama yapan Gizem Akçe, barınağın bir ölüm kampı haline geldiğini söyledi. ''Osmangazi barınağında hayvanlar bir çöp gibi şehir çöplüğüne atıldı" diyen Akçe, "Görüntüleri izledik, hayvanların ağzı burnu kan içindeydi. Şu anda, gerekli sayıda hayvan barınakta yok. Bu bir katliamdır. Burası barınak değil, bir ölüm kampıdır. Gerek suç duyurusunda bulunuldu. Sorumluların yeterince ceza almalarını istiyoruz'' dedi. ‘GÖRÜNTÜLER 1 AYLIK’ İDDİASI Eyleme katılan eski barınak çalışan Aladdin Acar ise ''Ben barınakta çalışıyordum. Bu katliama karşı çıktığımdan dolayı beni işten çıkardılar. Bu görüntüleri sosyal medyaya yayan da benim. Bu görüntüler, 1 aylıktır. Ama bu olay 1 yıldır bu şekilde devam ediyor. Çok sayıda hayvan öldü'' diye konuştu.