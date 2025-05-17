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        Bursa'da, berber dükkanında yapılan silahlı saldırıda çırak öldü

        BURSA'da, berberde çıraklık yapan Ali Elhalifa(21), iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 04:58 Güncelleme: 17.05.2025 - 05:00
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        Bursa'da, berber dükkanında yapılan silahlı saldırıda çırak öldü
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        BURSA'da, berberde çıraklık yapan Ali Elhalifa(21), iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, 2'inci Kanal Caddesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa'ya silahla ateş etti. Elhalifa, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Elhalifa, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

        Öte yandan, şüphelinin, silahlı saldırıdan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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