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        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler (2)

        2KARDEŞ TUTUKLANDIBursa'da berber çırağı Ali Elhalifa'yı (21) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:04 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:04
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        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler (2)
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        2KARDEŞ TUTUKLANDI

        Bursa'da berber çırağı Ali Elhalifa’yı (21) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Şüphelilerden Recep Oluk ve Kamuran Oluk tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hasan Oluk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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