Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler (2)

Bursa'da berber çırağı Ali Elhalifa’yı (21) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Şüphelilerden Recep Oluk ve Kamuran Oluk tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hasan Oluk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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