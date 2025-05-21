CHP'li Zeybek: Müsilaj konusu uluslararası kamuoyunda da gündeme getirilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, müsilaj konusunun uluslararası kamuoyunda da gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek, “Neredeyse Orta Avrupa’dan başlayarak Doğu Avrupa’nın tamamının kirli atıklarını yüksek debi ve yüksek tonajla Karadeniz’e getiren Tuna Nehri’nin etrafındaki şehirlerin atıklarının da Karadeniz’in dip akıntılarıyla Marmara’ya getirip, iç deniz olan Marmara’yı kirlettiğini biliyoruz. Atıkların yönetilmesi konusunda da Tuna Nehri’ne kıyısı bulunan ülkelerin de bu konuyla ilgili yapacağı yatırımlar konusunda uluslararası kamuoyunun mutlaka harekete geçirilmesi gerekiyor” dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Marmara Denizi’nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ile Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve çevre belediyelerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müsilaj sorununun ortaya çıkmasıyla birlikte Marmara Denizi'nde yaşanan sorunların gündeme geldiğine belirterek, “Marmara Denizi’ni tartışmaya başladık. Marmara Belediyeler Birliği içinde olan bakanlığın da içinde olduğu bilim kurulu oluşturuldu. 22 maddelik bir süreç arkası ortaya kondu. Bu süreçte 22 maddenin 19 maddesi gerçekleşti diyebiliyoruz sadece kağıt üzerinde. Ama 3 madde çok daha önemli ve Marmara Denizi’ni tekrar kendine getirebilecek, içinde canlı yaşayabilecek bir maddeler zinciriydi bu 3 madde. Bu 3 maddeyle ilgili hala sorun var. Bu 3 maddeden bir tanesi, ileri biyolojik arıtma tesislerin kurulması ve Marmara Denizi’ne atıkların ileri biyolojik arıtma tesisinden arıtılmadan verilmemesi. Yani ileri biyolojik arıtma tesisi hem sanayi hem de kentsel kirlilik ve evsel atıklar için önemliydi” diye konuştu.

‘MARMARA SU FAKİRİ’ CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökan Zeybek ise müsilaj meselesinin yeterince konuşulduğunu belirterek, “Sorunu hepimiz biliyoruz. Evsel atıklar, Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı Marmara Bölgesi’ndeki şehirlerin evsel atıklarından kaynaklanan riski taşımaktadır. O zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman Marmara Denizi’nin etrafındaki şehirleri büyütmek mi gerekir. Yeni plan kararlarıyla tarım topraklarını da imara açarak oralarda milyonluk yeni yerleşim alanları mı oluşturmak gerekiyor. Marmara bir su fakiridir. Hem içme suyu hem kullanma suyu açısından Türkiye’nin en fakir bölgesidir. Bu bölgedeki sanayi tesisleriyle birlikte endüstriyel tarımın ihtiyacı olan suyun bulunması ve tedariki noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. ‘BİR YETKİ KARMAŞASI VAR’ Yaz bitiminde müsilajı gümdemlerinden çıkarmayacaklarını söyleyen Zeybek, sanayilerin atık deşarj konusunda ilgili kurumların yetkilerinin sınırlarının birbirine karıştığını belirterek, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerin nereye kadar yetkisi var? Sorumlulukları nereye kadar? Organize sanayi bölgelerinin ürettikleri atıkların deşarjların çözümlenmesi konusunda sorumluluk tümüyle büyükşehir belediyelerine verilirken, buraların denetlenme ve bu konulardaki ruhsat verme yetkisi doğrudan doğruya Sanayi Bakanlığı’na terk edilmiştir. Bir yetki karmaşası vardır. Çevre konularıyla ilgili Türkiye’de kimin, ne alanda, ne kadar yetkisi olduğu konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Bir başka önemli nokta Ergene Nehri üzerinden Marmara’ya verilen geçmişte atık suların şimdi derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi’nin dibine aktarılması, denizdeki çukurlara veriliyor olması, dolayısıyla bugüne kadar görmediğimiz biçimiyle Marmara Denizi’nin derin kısımlarında müsilaj tehlikesi hızlı bir biçimde artmaya başlamıştır” diye konuştu.