Bursa'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan İzzet S. (33) yönetimindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.