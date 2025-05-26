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        Metro istasyonunda 3 arkadaşı bıçaklayan şüpheli ve arkadaşları gözaltında

        BURSA'da metro durağında bekleyen 3 arkadaşı çıkan tartışmada bıçakla yaralan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:59
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        Metro istasyonunda 3 arkadaşı bıçaklayan şüpheli ve arkadaşları gözaltında
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        BURSA'da metro durağında bekleyen 3 arkadaşı çıkan tartışmada bıçakla yaralan Ö.V. ile yanındaki arkadaşları R.T., B.Ö. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalıkızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen kişi ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        20 DAKİKADA YAKALANDILAR

        Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 arkadaşı bıçaklayan Ö.V. ile yanındaki R.T., B.Ö., ve B.K.'yi olaydan 20 dakika sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, yaralanan Cahit A., polise verdiği ifadesinde, “İşten geliyorduk. Metro beklediğimiz sırada aramızda tartışma çıktı ve bıçakladı. Yanında birkaç arkadaşı da vardı” dedi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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