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        İnşaat mühendisi, denizde ölü bulundu

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde, inşaat mühendisi Mehmet Alper'in (27) denizde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:37
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        İnşaat mühendisi, denizde ölü bulundu
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        BURSA’nın Mudanya ilçesinde, inşaat mühendisi Mehmet Alper’in (27) denizde cesedi bulundu.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi.

        KAYIP İHBARI YOK

        Kayıp ihbarı olmadığı öğrenilirken, Alper’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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