Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde salı gününden bu yana haber alınamayan Mustafa Karaman (25), babası tarafından kendilerine ait bağ evinde ölü bulundu. Karaman'ın baltayla öldürüldüğü, cinayet aletinin de cesedin yanında bulunduğu öğrenildi.

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman’dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta da cesedin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.