17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarında yürüyen 2 çocuğa çarptı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücü B.
BURSA’nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücü B.T.İ.’nin (17) kullandığı kamyonet, yol kenarında yürüyen 9 yaşındaki 2 çocuğa çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Karacabey’in kırsal Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü B.T.İ. yönetimindeki 10 PF 570 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan A.B.T. ile M.M.Ö. isimli çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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