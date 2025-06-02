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        'Yol verme' tartışmasında 1 kişiyi bıçaklayıp, 3 kişiyi de darbetmişti: tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada; 1 kişiyi bıçakla, 3 kişiyi de darbederek yaralayan Soner Akan (30), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:55
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        'Yol verme' tartışmasında 1 kişiyi bıçaklayıp, 3 kişiyi de darbetmişti: tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ‘yol verme’ nedeniyle çıkan kavgada; 1 kişiyi bıçakla, 3 kişiyi de darbederek yaralayan Soner Akan (30), tutuklandı.

        Olay, 1 Haziran’da saat 20.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Akan ve ağabeyi İ.A. (32) ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner Akan, bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise darbedildi. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Soner Akan ile ağabeyi İ.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli kardeşler bugün adliyeye sevk edildi. Soner Akan, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, ağabeyi İ.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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