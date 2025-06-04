Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Hanefi G.(18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ve araç içinde bulunan arkadaşları Özkan Ş.(18) ve Eylül H.(17) yaralandı.

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