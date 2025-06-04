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        Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

        YavuzYILMAZ/ İNEGÖL(Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 03:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 03:10
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        Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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        YavuzYILMAZ/ İNEGÖL(Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Hanefi G.(18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ve araç içinde bulunan arkadaşları Özkan Ş.(18) ve Eylül H.(17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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