Yeşile bürünen 'beyaz cennet' yaza hazır; orman köşkleri ve barakalara ilgi yoğun

TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tatil rotası arasında yer alıyor. Yaz tatilini şehrin sıcağından uzak, doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği Milli Park Müdürlüğü’ne ait orman köşkleri ve barakalarda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, çadır ve karavan alanı ise şimdiden yüzde 80 doldu.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, 20 otel ile tesiste toplam 8 bin 350 yatak kapasitesi bulunan Uludağ, sadece kış aylarında değil, yeşilin farklı tonlarına büründüğü bahar ve yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tatil rotası arasında yer alıyor. Uludağ, kayak pistlerinin sezonu açtığı 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 793 bin 268 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Zirvede hareketlilik ise yalnızca kış aylarıyla sınırlı kalmıyor. Yaz tatilini şehrin sıcağından uzak, doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Milli Park Müdürlüğü’ne ait orman köşkleri, baraka, çadır ve karavan alanlarını tercih ediyor.