Yeşile bürünen 'beyaz cennet' yaza hazır; orman köşkleri ve barakalara ilgi yoğun
TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak adlandırdığı Uludağ, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tatil rotası arasında yer alıyor.
TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tatil rotası arasında yer alıyor. Yaz tatilini şehrin sıcağından uzak, doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği Milli Park Müdürlüğü’ne ait orman köşkleri ve barakalarda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, çadır ve karavan alanı ise şimdiden yüzde 80 doldu.
Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, 20 otel ile tesiste toplam 8 bin 350 yatak kapasitesi bulunan Uludağ, sadece kış aylarında değil, yeşilin farklı tonlarına büründüğü bahar ve yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tatil rotası arasında yer alıyor. Uludağ, kayak pistlerinin sezonu açtığı 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 793 bin 268 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Zirvede hareketlilik ise yalnızca kış aylarıyla sınırlı kalmıyor. Yaz tatilini şehrin sıcağından uzak, doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Milli Park Müdürlüğü’ne ait orman köşkleri, baraka, çadır ve karavan alanlarını tercih ediyor.
DOLULUK ORANI YÜZDE 100’E ULAŞTI
Yaban hayvanları ile endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan Uludağ Milli Parkı içerisinde yer alan, Milli Park Müdürlüğü’ne ait orman köşkleri, baraka, çadır ve karavan alanları için hazırlıklar tamamlandı. 75 orman köşkünün 70’ini işletmelere kiralayan Uludağ Milli Park Müdürlüğü’nün kendi işlettiği 5 orman köşkü ile 200 barakada doluluk oranı yüzde 100, 160 çadır ve karavan alanında ise doluluk oranı şimdiden yüzde 80’e ulaştı.
GÜNLÜK KONAKLAMA 340 TL İLE 8 BİN 640 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
Sarıalan ve Çobankaya mevkindeki çadır ve baraka alanları günlük 340 lira, karavan alanları günlük 620 liradan kiralanabilirken, 3 tip olan orman köşklerinde günlük kiralama bedeli ise değişiyor. Doğal dokuya uygun ve tamamen ahşap olarak inşa edilen 8 kişinin konaklayabildiği 84 metrekarelik A tipi orman köşkü 8 bin 640 lira, 6 kişinin konaklayabildiği 66 metrekare B tipi orman köşkü 6 bin 480 lira, 4 kişi konaklama kapasiteli 52 metrekarelik C tipi orman köşkü ise 4 bin 320 liradan günlük olarak kiralanabiliyor.
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