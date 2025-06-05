Kurbanlıkların karşısına şövalye gibi çıkacaklar; acemi kasaplara çelik eldivenli, önlüklü önlem

KURBAN Bayramı'nın alışılagelmiş görüntülerinden biri acemi kasaplar. Kurbanlık keserken yanlışlıkla kendilerini yaralayan acemi kasaplara çözüm, bıçağıyla ünlü Bursa’dan geldi. Çelik eldiven ve çelik önlük ile kurbanlıkların karşısına adeta bir şövalye gibi çıkacak olan acemi kasaplar, bu sayede bayramı da hastanelerin acil servislerinde değil, evlerinde sevdikleriyle geçirebilecek.

Kurban Bayramı’nda hastanelerin acil servisleri, kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla dolup taşarken, çözüm, bıçağıyla ünlü Bursa’dan geldi. Özel üretilen çelik eldiven ve çelik önlük ile kurbanlıkların karşısına adeta bir şövalye gibi çıkacak olan acemi kasaplar, bu sayede bayramı da hastanelerin acil servislerinde değil, evlerinde sevdikleriyle geçirebilecek. 80 yıldır bıçakçılık yapan ailenin ikinci kuşak işletmecisi olarak, Kurban Bayramı öncesi çelik önlük ile çelik eldivenleri satışa sunan Vedat Davran (52), ürünlerin yoğun talep gördüğünü söyledi.

‘KURBANIN KARŞISINA ORTA ÇAĞ ŞÖVALYELERİ GİBİ ÇIKILIYOR’

Çelik eldiven ve önlüğün sadece acemi kasaplar tarafından değil, bu işi meslek edinen kişiler tarafından da güvenlik nedeniyle tercih edildiğini belirten Davran, “Üzerimizdeki giysiler çelik eldiven ve çelik önlük. Bunları acemi ve profesyonel kasaplar kullandığı zaman, ellerini kesmesin, vücuduna kaçırdığı zaman, herhangi bir zarar gelmesin diye üretilmiş, kurban kesiminde kullanılan ürünlerimiz. Daha bir heybetli duruyoruz bunları giyinince. Kurbanın karşısına Orta Çağ şövalyeleri gibi çıkılıyor bu şekilde ama mecburen. Çünkü çelik eldiven ve çelik önlük, kasapları bıçak kazalarından koruyor. Çelik eldivenin kısa ve uzun versiyonu var. Uzun olanı daha korunaklı, neredeyse dirseğinize kadar. Kurban kesiminde en çok el kesiliyor, vücuda bıçak kaçması oluyor. Bunları önlemek için bu şekilde aletler kullanıldığı zaman daha rahat olur” diye konuştu.