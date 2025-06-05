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        Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, mahalleliyi peşinden koşturdu

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sahibinin elinden kaçıp, mahalleliyi peşinden koşturan kurbanlık yaklaşık yarım saatte yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:55
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        Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, mahalleliyi peşinden koşturdu
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        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sahibinin elinden kaçıp, mahalleliyi peşinden koşturan kurbanlık yaklaşık yarım saatte yakalandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Sokak aralarına girerek koşmaya başlayan inek, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Sahibini ve mahalleliyi peşinden koşturan inek yaklaşık yarım saat sonra yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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