Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, mahalleliyi peşinden koşturdu

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Sokak aralarına girerek koşmaya başlayan inek, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Sahibini ve mahalleliyi peşinden koşturan inek yaklaşık yarım saat sonra yakalandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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