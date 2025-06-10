Bursa'da kaybolan Burak, arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu (2)

GİYSİDOLABINDAN ÇIKTI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran'da okula gitmek için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5'inci gününde arkadaşının evinde saklanırken bulundu. Koçak'ın bulunması ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Burak Koçak'ın arkadaşları, jandarma tarafından sorgulandı. Koçak'ın, Altıntaş Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde olduğunu belirleyen ekipler, adrese gitti. Eve giren ekipler, Koçak'ı giysi dolabında saklanırken buldu. Sağlık durumu iyi olan Koçak, daha sonra ailesine teslim edildi.