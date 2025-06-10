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        Çadır kentte kalan mevsimlik işçilere pilav ikram etti; 40 kişi hastanelik oldu

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte yenilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:00
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        Çadır kentte kalan mevsimlik işçilere pilav ikram etti; 40 kişi hastanelik oldu
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte yenilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Pilavı bir kişinin çadır kente tencerelerle getirip, ikram ettiği öğrenildi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesinde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 250 kişinin bulunduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma nedeniyle fenalaşan bazıları çocuk 40 kişi, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Zehirlenen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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