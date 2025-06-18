Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde köprü girişinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 02:50 Güncelleme: 18.06.2025 - 02:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın Karacabey ilçesinde köprü girişinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Tedavi altına alınan sürücüsünün 2.42 promil alkollü olduğu saptandı.

        Kaza saat 23.30 sıralarında Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde meydana geldi. H.T. (29) yönetimindeki 34 MKG 983 plakalı otomobil, Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı H.T., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün 2,42 promül alkollü olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili soruşturma da başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!

        Benzer Haberler

        Eski nişanlısını tabancayla yaralayan şüpheli 14 gün sonra teslim oldu
        Eski nişanlısını tabancayla yaralayan şüpheli 14 gün sonra teslim oldu
        Hurda deposundaki LPG tankı patladı: 1 yaralı
        Hurda deposundaki LPG tankı patladı: 1 yaralı
        Şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklan...
        Şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklan...
        Bursa'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralan...
        Bursa'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralan...
        Özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamera...
        Özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamera...
        Kurşunlu Çileği'nde rekoltede hedef; 10 bin ton
        Kurşunlu Çileği'nde rekoltede hedef; 10 bin ton