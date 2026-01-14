Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

        TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 9, Blazevic 23, Besson 9, Floyd, Özgür Cengiz 2, Whaley, Kidd 5, Lweis 3, Furkan Korkmaz 8

        Cholet Basket: Mcneace 14, Ayayi 12, Agbo 8, Campbell 8, Diarra 5, Gholston 11, Diawara 2, Sousa 8, Justice 12, Wahab 2

        1. Periyot: 23-15

        Devre: 42-33

        3. Periyot: 62-52

        Beş faulle çıkan: 34.12 Diarra (Cholet Basket)




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Bursa'da ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ahşap palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da ahşap palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
        İnegöl'de döner ustasından "kardan döner" ikramı
        İnegöl'de döner ustasından "kardan döner" ikramı
        İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
        İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da palet fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
        Bursa'da palet fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
        Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği
        Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği