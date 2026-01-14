Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)
TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 9, Blazevic 23, Besson 9, Floyd, Özgür Cengiz 2, Whaley, Kidd 5, Lweis 3, Furkan Korkmaz 8
Cholet Basket: Mcneace 14, Ayayi 12, Agbo 8, Campbell 8, Diarra 5, Gholston 11, Diawara 2, Sousa 8, Justice 12, Wahab 2
1. Periyot: 23-15
Devre: 42-33
3. Periyot: 62-52
Beş faulle çıkan: 34.12 Diarra (Cholet Basket)
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.