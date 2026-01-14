Bursa'da ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Samanlı Mahallesi'nde ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bögeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
