Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Samanlı Mahallesi'nde ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bögeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        İnegöl'de döner ustasından "kardan döner" ikramı
        İnegöl'de döner ustasından "kardan döner" ikramı
        İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
        İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da palet fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
        Bursa'da palet fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
        Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği
        Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği
        Karacabey Belediyesi'nden çocuklara unutulmaz sömestr şöleni
        Karacabey Belediyesi'nden çocuklara unutulmaz sömestr şöleni
        İnegöl'de kar topu gerginliği: Otobüs şoförü çocukları sopayla kovaladı Bel...
        İnegöl'de kar topu gerginliği: Otobüs şoförü çocukları sopayla kovaladı Bel...