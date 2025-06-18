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        Bursa'da orman yangını (8)

        BAŞKANBOZBEY: İTFAİYE EKİPLERİ 17 DAKİKADA BÖLGEYE ULAŞTI Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi'nde anız yakılması sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrasında kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 22:16 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:20
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        Bursa'da orman yangını (8)
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        BAŞKANBOZBEY: İTFAİYE EKİPLERİ 17 DAKİKADA BÖLGEYE ULAŞTI

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi'nde anız yakılması sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrasında kısmen kontrol altına alındı. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) geçerek çalışmaları takip etti. Olay yerindeki ekiplerden bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, bölge halkıyla ve muhtarla da iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla alakalı açıklamada bulunan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerinin 17 dakika içerisinde olay yerine ulaşarak 16 araçla birlikte söndürme çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “Diğer kurumlarla birlikte tüm ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda yangının genişlemesi önlenmiş oldu. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum.” dedi.

        BÖLGEYE YENİDEN ELEKTRİK VERİLDİ

        Öte yandan yangından 6,5 saat sonra Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine enerji akışı sağlanırken, bölgede elektrik kesintisi bulunan yer kalmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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