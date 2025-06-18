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        Bursa'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:03
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        Bursa'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kadın ambulansta tedavi edildi.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında artmanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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