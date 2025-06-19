DEAŞ'lı Rus hükümlü, Yalova'da yakaladı
YALOVA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rus uyruklu R.
YALOVA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rus uyruklu R.M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan R.M.K.'yı merkez ilçede düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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