İznik Gölü'nde boğulan 2 kuzen yan yana toprağa verildi

BURSA'daİznik Gölü'nde boğulduktan sonra sürüklendikleri Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su toplama havuzunda ölü bulunan kuzenler Berat Anıl Yılmaz (9) ile Yener Çakır (8), yan yana defnedildi.

Olay, dün İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile, piknik yapmak için İznik Gölü kenarına gitti. Saat 15.00 sıralarında çocukları Berat Anıl Yılmaz ile Yener Çakır'ın yanlarında olmadığını fark eden Fatma ve Faruk Yılmaz ile Emine ve Yılmaz Çakır, çevrede yaptıkları aramalarda çocukların terliklerini İznik Gölü sahilinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAN YANA ÖLÜ BULUNDULAR

İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 2 çocuk, piknik yaptıkları yere 50 metre mesafede DSİ'ye ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu. Çocukların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü. İznik Gölü'nden DSİ'ye ait su toplama havuzuna sürüklenen kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.