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        Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        BURSA'nın İznik ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:00
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        Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. S.D. yönetimindeki 06 AB 8993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen R.A. idaresindeki 54 AR 239 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ö. (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücü S.D. ve yanında bulunan E.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        F.Ö.'nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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