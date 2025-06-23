Bursa'da orman ve makilik yangını (3)
3HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ; KESTEL DE KONTROL ALTINDABursa'da Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 helikopter, 33 araç ve 108 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
3HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ; KESTEL DE KONTROL ALTINDA
Bursa’da Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 helikopter, 33 araç ve 108 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.