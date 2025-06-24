Bursa'da orman yangını (2)
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlada yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlada yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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