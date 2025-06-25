Köylü pazarında kadın esnafın 'bel kıran' müşteri kavgası kamerada

BURSA'daköylü pazarında açtıkları tezgahlarda yaptıkları el işi ürünleri satan esnaf kadınlar G.T. (55) ile H.B. (43) arasında 'müşteri' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga sırasında G.T.'nin beli kırılırken, H.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 2023 yılı Ocak ayında Nilüfer ilçesinde bulunan köylü pazarında meydana geldi. Açtıkları tezgahlarda yaptıkları el işi ürünleri satan esnaf kadınlar G.T. ile H.B. arasında 'müşteri' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga sırasında iddiaya göre; H.B., kendisini uyarmak için yanına gelen G.T.'yi saçından tutup, yere yatırdıktan sonra metrelerce sürükledi. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin belinde 3'üncü derece kırık tespit edilirken, gözaltına alınan H.B. serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturması sonrası hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan H.B. duruşmada yaptığı savunmada, kendisine hakaret eden G.T.'yi dövdüğünü kabul ederken, hakaret etmediğini savundu. Duruşmada söz alan G.T. ise "Müşteri anlaşmazlığı yüzünden kendisiyle konuşurken bana saldırdı, şikayetçiyim" diye konuştu.