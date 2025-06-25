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        Köylü pazarında kadın esnafın 'bel kıran' müşteri kavgası kamerada

        BURSA'daköylü pazarında açtıkları tezgahlarda yaptıkları el işi ürünleri satan esnaf kadınlar G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:20
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        Köylü pazarında kadın esnafın 'bel kıran' müşteri kavgası kamerada
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        BURSA'daköylü pazarında açtıkları tezgahlarda yaptıkları el işi ürünleri satan esnaf kadınlar G.T. (55) ile H.B. (43) arasında 'müşteri' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga sırasında G.T.'nin beli kırılırken, H.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 2023 yılı Ocak ayında Nilüfer ilçesinde bulunan köylü pazarında meydana geldi. Açtıkları tezgahlarda yaptıkları el işi ürünleri satan esnaf kadınlar G.T. ile H.B. arasında 'müşteri' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga sırasında iddiaya göre; H.B., kendisini uyarmak için yanına gelen G.T.'yi saçından tutup, yere yatırdıktan sonra metrelerce sürükledi. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin belinde 3'üncü derece kırık tespit edilirken, gözaltına alınan H.B. serbest bırakıldı.

        5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Savcılık soruşturması sonrası hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan H.B. duruşmada yaptığı savunmada, kendisine hakaret eden G.T.'yi dövdüğünü kabul ederken, hakaret etmediğini savundu. Duruşmada söz alan G.T. ise "Müşteri anlaşmazlığı yüzünden kendisiyle konuşurken bana saldırdı, şikayetçiyim" diye konuştu.

        'SUÇTAN KURTULMAK İÇİN HAKARET EDİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR'

        G.T.'nin avukatı Cem Atlı da müvekkiline saldırının kamera görüntülerinde açıkça görüldüğüne dikkat çekerek, "Müvekkile saldırı açıkça kameralarda gözükmektedir. Müşteki sanık H.B. saldırısını zaten kabul etmektedir. Tanıklar da olayı anlatmışlardır. Sanığın, müvekkilin kendilerine hakaret ve tehdit sözleri söylediğine yönelik savunmaları, suçtan kurtulmak içindir. Müşteki sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma, kavgaya müdahale eden tanık polislerin ifadesine başvurulmak üzere ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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