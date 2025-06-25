Üzerine cam düşen işçi yaralandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Aziz Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Muktazım I.'nın, 2’nci kattaki dairenin penceresine takmak için silikon sıktığı cam üzerine düştü. Kanlar içinde kalan işçi Muktazım I., kolundan ve başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağ kolunda derin kesiler oluşan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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