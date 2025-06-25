Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Hüseyin Şırlancı (64) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın Karacabey ilçesinde TIR’ın çarptığı traktörün sürücüsü Hüseyin Şırlancı (64) yaralandı.

        Kaza saat 18.00 sıralarında Harmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Balıkesir’den Bursa istikametine giden Mehmet Emin Aygün’ün kullandığı 33 AZT 075 plakalı TIR, önünde toprak yolda seyir halinde olan Hüseyin Şırlancı yönetimindeki 16 TM 750 plakalı traktöre arkadan çarptı. Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Şırlancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Üzerine cam düşen işçi yaralandı
        Üzerine cam düşen işçi yaralandı
        Karacabey Belediyespor Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti
        Karacabey Belediyespor Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti
        Karacabey Belediyespor, Furkan Fehmi Güneş'i kadrosuna kattı
        Karacabey Belediyespor, Furkan Fehmi Güneş'i kadrosuna kattı
        Bursa'da iş kazasında bir işçi yaralandı
        Bursa'da iş kazasında bir işçi yaralandı
        Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi
        Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi