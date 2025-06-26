Bursa'da orman yangını

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

BURSA'nınYenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.