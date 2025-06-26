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        Kayıp 2 çocuk babası için barajda arama çalışması başlatıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Ramiz Göktaş (61) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:55
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        Kayıp 2 çocuk babası için barajda arama çalışması başlatıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Ramiz Göktaş (61) için arama çalışması başlatıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Göktaş, Boğazköy Barajı'nda da dalgıç polisler tarafından aranıyor.

        İlçe merkezinde oturan Ramiz Göktaş, iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarından evden ayrıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası, eve dönmeyince, ailesi polis merkezine gidip kayıp ihbarında bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Göktaş’ın, otostop çekip bir araca bindiğini tespit etti. İfadesine başvurulan araç sürücüsü, Göktaş’ın kırsal Hamzabey Mahallesi girişinde indiğini söyleyince, bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalardan sonuç alınamayınca, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, AFAD, jandarma ve İNDAK ekipleri sevk edildi. İNDAK ekipleri Boğazköy Barajı'nda su altı kamerasıyla araştırma yaptı. Dalgıç polisler de baraj içinde arama çalışması başlattı. Barajda 4 saattir devam eden çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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