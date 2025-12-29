İnşaat sektöründe 2026'da "istikrarlı büyüme" beklentisi

CEM ŞAN - Ekonomik istikrarın güçlenmesi ve finansmana erişimin kolaylaşmasıyla inşaat sektöründe 2026 yılının büyüme ve ivme kazanma dönemi olması bekleniyor.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, AA muhabirine, 2025'in inşaat sektörü açısından temkinli bir yıl olduğunu söyledi.

Sektör açısından bu yıl fizibilitenin daha çok ön plana çıktığını vurgulayan Demir, "2025'n ikinci çeyreğine kadar durağan geçen sektör, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ivmeli olarak kısmen bir artış gösterdi. Bu da önümüzdeki dönem için umut vadeden bir dönem oldu." dedi.

Demir, inşaat sektörünün barınma gibi zaruri bir ihtiyacı karşıladığını ve bu nedenle sektörün insanlığın var olduğu sürece devam edeceğini belirterek "Barınma ihtiyacı kısmen ötelenebilecek ama nihayetinde karşılanması gereken zaruri bir ihtiyaç. Birikmiş olan bu talep nihayetinde ekonomik istikrarın kısmen sağlanmasıyla üçüncü ve dördüncü çeyreğe yansıdı. İvmeli bir şekilde artış gösterdi." diye konuştu.

- "Üçüncü, dördüncü çeyrekte sektör istenilen noktaya gelecektir" Türkiye'de ekonomik ve mali program kapsamında enflasyonun düşürülmesiyle alakalı sıkı para politikası izlendiğini aktaran Demir, yıllık enflasyonun kademeli olarak gerileyerek kasımda son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini hatırlattı. Demir, bu gelişmelerin sonucunda faiz oranlarında periyodik olarak düşüşlerin söz konusu olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Faizlerin düşmesi, konut kredi faiz oranlarında düşüşe ve finansmana erişime kolaylık sağlamaya başladığı takdirde sektörün önü açık. Devamlı talep birikmesi söz konusu. Bu talep birikmesinin etkisi ve ekonominin de belirli bir noktaya gelmesiyle 2026 umut verici bir yıl olacak inşallah. Sektör ivmeli ve istikrarlı bir şekilde büyüyecektir. Enflasyonist ortamda maliyetlerin artışında kayda değer oranda bir düşüş kaydedilse de maliyetler maalesef istediğimiz noktaya henüz gelmedi. Hane halkının gelirinin belirli bir noktaya gelmesi lazım ki sektör tamamıyla rahatlayabilsin. 2026'da bunu hissedeceğiz. Fakat yılın ilk aylarında belki kayda değer oranında bir artış olmayacaktır. Üçüncü, dördüncü çeyrekte sektör istenilen noktaya gelecektir inşallah."