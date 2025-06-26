Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta ağır yaralandı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde tadilat yaptığı fabrikanın çatısının çökmesi ile düşen Tuncay Erdoğan (41), ağır yaralandı.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde tadilat yaptığı fabrikanın çatısının çökmesi ile düşen Tuncay Erdoğan (41), ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki fabrikada meydana geldi. Fabrika çatısında onarım yapan usta Tuncay Erdoğan, çatının çökmesiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metreden düştü. Erdoğan, fabrikanın içindeki beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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