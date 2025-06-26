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        Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta ağır yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde tadilat yaptığı fabrikanın çatısının çökmesi ile düşen Tuncay Erdoğan (41), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:40
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        Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta ağır yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde tadilat yaptığı fabrikanın çatısının çökmesi ile düşen Tuncay Erdoğan (41), ağır yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki fabrikada meydana geldi. Fabrika çatısında onarım yapan usta Tuncay Erdoğan, çatının çökmesiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metreden düştü. Erdoğan, fabrikanın içindeki beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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