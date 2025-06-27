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        Boğazı kesilmiş halde bulundu

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 01:44 Güncelleme: 27.06.2025 - 01:50
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        Boğazı kesilmiş halde bulundu
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

        Çakırlı Mahallesi İznik Gölü sahil yolu üzerinde akşam saatlerinde, yol kenarında hareketsiz yatan birini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede kimliği belirsiz kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Tarım işçisi olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu öğrenilen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

        Soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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