Boğazı kesilmiş halde bulundu

Çakırlı Mahallesi İznik Gölü sahil yolu üzerinde akşam saatlerinde, yol kenarında hareketsiz yatan birini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede kimliği belirsiz kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Tarım işçisi olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu öğrenilen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

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