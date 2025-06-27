Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'ta meydana geldi. Muhammed D. (18) yönetimindeki 16 BJB 684 plakalı motosiklet ile Şaban Y. (47) yönetimindeki 16 BOE 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Erdem Y. (15) ve Hamza B. (18) yaralandı. Kazada Şaban Y.’nin sağ el işaret parmağının bir kısmı koptu. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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