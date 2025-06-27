Diplomalarını eğittikleri atların üzerinde aldılar

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nu başarıyla tamamlayan 12 öğrenci, diplomalarını, 2 yıl boyunca farklı yöntemlerle eğittikleri atların üzerinde aldı. Öğrencilerin diploma töreninde atların üzerinde yaptığı gösteri, dronla havadan da görüntülendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulan Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda 2024-2025 akademik yılı mezunları için, farklı bir diploma töreni düzenlendi. Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nu başarıyla tamamlayan 12 öğrenci diplomalarını, 2 yıl boyunca geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif olarak tercih edilen ve köpek eğitiminde kullanılan, öğrenme teorisinin olumlu pekiştirme ilkesine dayanan ‘clicker’ yönteminin de aralarında olduğu, farklı yöntemlerle eğittikleri atların üzerinde aldı. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül ve ailelerin de katıldığı diploma töreninde, öğrencilerin atların üzerinde yaptığı gösteri dronla havadan da görüntülendi. Bölüm birincisi olan öğrenci Melis Ün (24) ise mezuniyet tahtasına nal çaktı.

'BU EĞİTİM ALANIMIZI GELİŞTİRİP, GENİŞLETTİK'

Yapılan projeler ve eğitimde uygulanan tekniklerle, eğitim alanlarını geliştirip genişlettiklerini söyleyen BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, “Biz 50 yıllık çınar olan Uludağ Üniversitesi'nde 15 yüksekokuldan biriyiz. Biz bunu geleneksel olarak yapıyoruz. Birçok farklı projelerle eğitim teknikleri uyguladıkları atlarıyla birlikte mezun olan öğrencilerimiz, 2 yıllık eğitim sonrası diplomalarını o atların üzerinde aldılar. Okulumuzda, atçılık ve at antrenörlüğü eğitimi veriliyor. Biz bu eğitim alanımızı geliştirip, genişlettik” dedi.

'ÇOK GURURLUYUM'

Okulu birinci olarak bitiren öğrenci Melis Ün, “Atlarla çocukluktan beri ilgim vardı. Çok gururluyum. Aile işi olarak bu işi genişletmek, devam etmek, atlarla birlikte sürekli bir arada olmak bundan sonraki hedeflerim arasında” diye konuştu.

'BU BÖLÜMÜ KEŞFETTİKTEN SONRA ATLARA OLAN İLGİM ARTTI'

Mezun olduğu bölümü tercih ettikten sonra atlara ilgisinin arttığını söyleyen bölüm 3'üncüsü Eren Er (24) ise “Hayvanlara karşı ilgim var. Bu bölümü keşfettikten sonra atlara olan ilgim arttı. Hayvanlarla birlikte çalışmak istiyordum. Ardından böyle bir bölüm olduğunu keşfettim. Bu bölümden çok memnunum ve gururluyum” dedi.