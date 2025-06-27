Bursa'da maki yangını
BURSA'da zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı.
BURSA’da zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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