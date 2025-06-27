Bursa Yenişehir'de orman yangını (3)
YUVASINDANDÜŞEN YAVRU KUŞ KURTARILDIBursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürdürülürken, yanan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuş, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı.
YUVASINDANDÜŞEN YAVRU KUŞ KURTARILDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürdürülürken, yanan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuş, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı. Yavru kuş, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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