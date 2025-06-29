Sağır ve dilsiz kişiyi bıçakla boğazından yaraladı, 2.70 promil alkollü çıktı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Rüstem P. (45), kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.’yi (27) boynundan bıçakla yaraladı. Rüstem P.’nin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ceno Bulvarı’nda bir iş yerinin önünde yaşandı. Rüstem P., kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.’ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Mehmet T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Rüstem P. ise olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Rüstem P.’nin, yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.