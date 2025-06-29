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        İznik Gölü'nde botta mahsur kalan turist kurtarıldı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:07 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:10
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        İznik Gölü'nde botta mahsur kalan turist kurtarıldı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü’nde mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gezmeye gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), ailesiyle birlikte İzmit Gölü kıyısında piknik yaparken botla göle açıldı. Gölün ortalarına kadar ilerleyen Ahmed, bir süre sonra botun kontrolünü kaybederek, sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İznik Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından gölde mahsur kalan Alhussaın İbrahim Ahmed kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Ahmed’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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